Bilecik'te ekmeğe zam!
Ülkenin dört bir yanından ekmeğe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bilecikte ekmeğe yüzde 40 zam geldi!
Artan ekmek fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Bilecik'te 200 gram ekemğin fiyatı yüzde 40 zamlanarak 7 lira oldu.
Bilecik'te 5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya çıkarken, 90 gram simit 6 liradan 8 liraya, 80 gram poğaça da 6 liradan 8 liraya çıktı.
Fiyatların Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
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