Bilecik'te ekmeğe zam!

Ülkenin dört bir yanından ekmeğe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bilecikte ekmeğe yüzde 40 zam geldi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:28
Bilecik'te ekmeğe zam!
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Artan ekmek fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Bilecik'te 200 gram ekemğin fiyatı yüzde 40 zamlanarak 7 lira oldu.

Bilecik'te 5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya çıkarken, 90 gram simit 6 liradan 8 liraya, 80 gram poğaça da 6 liradan 8 liraya çıktı.

Fiyatların Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. 


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