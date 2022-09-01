Bilecik'te öğle yemeğinde zehirlenen 30 işçi hastaneye kaldırıldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir maden sahasının inşaat bölümünde çalışanlardan bazıları öğle molasında tavuk yedikten sonra fenalaştı.
Bulantı ve kusma şikayetleriyle Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvuran 30 işçinin tedavisine başlandı.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Başsavcılık harekete geçti
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- AKP kararını verdi
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı