Bilecik’te ’Sancak 2 Operasyonu’: 1 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen ’Sancak 2 Operasyonu’nda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Bilecik’te ’Sancak 2 Operasyonu’: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:04

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ yapan 2 kişi Ankara’da 283 çift ayakkabı ile birlikte yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın, ayakkabıları Kocaeli’nde dolandırdıkları bir şahıstan aldıkları tespit edildi.

Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Operasyon

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