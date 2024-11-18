Bilecik’te ’Sancak 2 Operasyonu’: 1 kişi tutuklandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen ’Sancak 2 Operasyonu’nda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ yapan 2 kişi Ankara’da 283 çift ayakkabı ile birlikte yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın, ayakkabıları Kocaeli’nde dolandırdıkları bir şahıstan aldıkları tespit edildi.
Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Operasyon
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