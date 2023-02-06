Bilecik'te 'su sayaç ve tesisatları için don' uyarısı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer soğuğa karşı uyardı.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:20
Bilecik'te 'su sayaç ve tesisatları için don' uyarısı
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Bilecik, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer kar yağışlarının il genelinde etkili olması sonrası donma tehlikesine karşı yurttaşları uyardı.

Başkan Suer yaptığı açılamada, “Değerli hemşerilerilerimiz, dondurucu soğuk hava dalgası ve kar yağışı sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Donmayı önlemek amacıyla tesisat ve sayacınızın soğuk hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.


Bilecik don kar yağışı

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