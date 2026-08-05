Bilgesu Erenus yaşamını yitirdi

Senarist, yazar ve müzisyen Bilgesu Erenus 83 yaşında hayatını kaybetti.

Erenus için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Bilgesu Erenus, kaleme aldığı senaryolarla ve şarkılarıyla tanınıyordu.

BİLGESU ERENUS KİMDİR?

13 Ağustos 1943 tarihinde babasının kaymakam olarak görev yaptığı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dünyaya gelen Erenus, Kadıköy Kız Koleji'nde öğrenim gördükten sonra bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi aldı. Ardından günümüzde İÜ İletişim Fakültesi olarak bilinen İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

Eğitiminin ardından 1965 ile 1973 yılları arasında TRT'de metin yazarı ve prodüktör olarak görev yaptı. İlk tiyatro oyunu olan El Kapısı'nın 1973 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenmesiyle birlikte edebiyat ve tiyatro dünyasına adım attı, bu dönemde TRT'den ayrıldı. Şair ve ressam Müştak Erenus ile evli olan yazarın, Ali Erenus adında müzisyen bir oğlu var.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra mücadeleci yönüyle de tanınan Erenus, 1977 ile 1979 yılları arasında Aziz Nesin başkanlığındaki Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 1984 yılında "aydınlar bildirgesi"ni Çankaya'ya taşıyan isimler arasında yer alan Erenus, 1987 yılında darbe sonrası düzenlenen ilk 1 Mayıs toplantısının sunuculuğunu üstlendi.

Aynı zamanda Özgür Üniversite'nin kurucularından olan yazar, üniversite öğrencilerinin ve tutuklu yakınlarının taleplerini destekleyen toplumsal eylemlerde yer aldı. Siyasi yazılarından dolayı hakkında çeşitli davalar açıldı ve kısa bir süre cezaevinde kaldı.