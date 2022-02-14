Bilgi notu savcılıkta: Hulusi Akar'ın yardımcısı Muhsin Dere'nin dosyası savcılıkta

14 Şubat 2022 Pazartesi, 23:27

TSK içinde FETÖ’ye yönelik soruşturmalar açtığı için kumpaslarla hedef alınan emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok, avukatı Celal Ülgen aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere hakkında ihbarda bulundu.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Hulusi Akar'ın yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu hakkındaki FETÖ ile bağı olduğuna dair şüpheler üzerine yaşanan yeni gelişmeleri aktarmıştı. Pehlivan, Kavaklıoğlu'nun FETÖ övgüleri ile Türkçe olimpiyatlarındaki konuşmasını ortaya çıkarmış, Alpay'ın ise örgüt toplantılarına katıldığına dair FETÖ davasında itirafçı olan ismin açıklamalarını gündeme getirmişti.

"FETÖ VE ABD'YE BİLGİ VERİYOR" İDDİASI



Bununla birlikte, Barış Terkoğlu'na konuşan Ahmet Zeki Üçok ise Milli Savunma bakan yardımcıları Muhsin Dere ve Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ilgili "FETÖ ve ABD'ye bilgi veriyor" iddiasını öne sürmüştü.

Ayrıca Terkoğlu, Milli Savunma Bakanı yardımcılarından Muhsin Dere'nin ByLock kullanıcısı olduğuna dair Üçok’a gelen bilgi notunu köşesinde yayımlamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu bilgi ve belgelerin ardından açıklama yapmış ve “iddiaların” doğru olmadığını öne sürmüştü.

SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULDU

Bakanlığın açıklamasının ardından Ahmet Zeki Üçok, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na, TCK Madde 278'i (İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) hatırlatarak ihbarda bulundu.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, Avukat Celal Ülgen aracılığıyla savcılığa yapılan ihbarda, “Müvekkilimiz Ahmet Zeki ÜÇOK'un, sunduğu belgelerle ilgili adli soruşturma işlemlerinin yapılmasını, saygılarımızla arz ederiz” denildi.

BAKAN YARDIMCISI BYLOCK'ÇU MU?

Ayrıca ihbarın ekinde, Üçok’a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ailesi hakkındaki FETÖ iddiasından bahsedilen bilgi notu da yer aldı.

Söz konusu notta, Ağabeyi S.D’nin açığa alındığı, kız kardeşlerinin eşleri R.A. ve H.M’nin KHK ile görevden atıldığı, amcasının oğlu Ö.D’nin Bank Asya hesabındaki artış gibi bilgilere yer verildiği görüldü.

Bilgi notunda en dikkat çeken ifade ise Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere’nin FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock kullancısı olduğuydu.

İşte o bilgi notu: