Bilgi Üniversitesi mezuniyetinde 'kayyım rektör' protestosu: Öğrenciler sırtını döndü, rektör kürsüyü terk etti

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mezuniyet töreninde, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi öğrencileri rektörün konuşmasını protesto etti. Öğrencilerin “kayyım rektör” sloganlarıyla sahneye arkalarını dönmesi üzerine Prof. Dr. M. Ege Yazgan, konuşmasını yarıda bırakarak kürsüyü terk etmek zorunda kaldı.

ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ

T24’te yer alan habere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde, diploma takdimleri öncesinde rektörün açılış konuşması için sahneye çıkmasıyla birlikte salonda hareketlilik yaşandı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi mezunlarının öncülük ettiği protestoda öğrenciler, ayağa kalkarak sahneye sırtlarını döndü.

AİLELER DESTEK VERDİ

Öğrencilerin, son yıllarda üniversitelerdeki atama kararlarını eleştirmek amacıyla yaygınlaşan “sırt dönme” eylemine, tribünlerdeki aileler ve katılımcıların bir bölümü de alkışlarla destek verdi. Tören alanında ıslık, yuhalama ve alkış seslerinin yükselmesiyle birlikte rektörün konuşması duyulmaz hale geldi.

REKTÖR KÜRSÜYÜ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Tepkilerin kesintisiz sürmesi ve protestonun tören alanı geneline yayılması üzerine rektör Yazgan, konuşmasını yarıda bırakarak sahneden indi. Rektörün sahneden ayrılmasının ardından öğrenciler protestolarını bir süre daha alkışlarla sürdürürken, tören daha sonra diploma takdimiyle devam etti.