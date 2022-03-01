Bilirkişi, AKP'li belediye başkanının yurttaşı dövdüğü anın görüntüsünü inceledi: Defalarca yumruk ve tekme atıldı

01 Mart 2022 Salı, 14:13

Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın, 16 Nisan 2020 tarihinde sorununu anlatmak için belediyeye gelen Turgay Alıcı ile tartışması sonrasında Alıcı’nın dövüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Alıcı, Ünsal’ın odasından çıktıktan sonra belediye binasının kapısında Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir, zabıta memuru Özgür Acar, Belediye Meclisi Üyesi Kemal Öztaş tarafından dövülmüştü.

ANKA Haber Ajansı, olayın görüntüsünü 15 Eylül 2021 tarihinde haberleştirmişti. Görüntüde, Başkan Ünsal’ın da Alıcı’ya yumruk attığı ve olay yerine polis geldiği sırada da arkasına dönerek şoförü Özdemir’in gömleğini yırttığı görülmüştü.

Ünsal, yurttaşı dövmediğini savunarak, “Belediyenin kamerası yok hemşerim, nerede varmış? Başka bir yer mi bizim oranın güvenliğini sağlıyormuş? Zaten mahkemede ben tanığım. Kişi, tanık olarak şikayetçi olmuş. Kamera kaydı yok, başka birisiyle karıştırıyorsunuz” demişti.

Olaya ilişkin Şereflikoçhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyasına, güvenlik kamera görüntüsüne ilişkin bilirkişinin hazırladığı 7 Ocak 2022 tarihli rapor girdi. Bilirkişi raporunda, Başkan Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir’in Alıcı’ya tekme ve yumruk attığı anlar, “Takım elbiseli şahsın, dışarı çıkmak üzere olan kot pantolonlu şahsa uçan tekme attığı görülmüştür. Takım elbiseli şahsın, diğer kot pantolonlu şahsa yumruk attığı, şahısların kavga ettikleri olay yerinde başka şahısların geldiği görülmüştür” diye açıklandı.

“BİNADAN ÇIKMASINA ENGEL OLDULAR”

Bilirkişi raporunda, Özdemir’in Alıcı’yı darp etmesinin ardından olay yerine gelen Belediye Başkanı Ünsal ve Belediye Meclis Üyesi Öztaş “takım elbiseli şahıslar” diye tanımlanarak, bu şahısların Alıcı’nın belediye binasından kaçmasını engellediği anlatıldı.

Raporda şöyle denildi:

“Kalabalığın içerisinde bulunan işaretlenmiş olan biri ilk resimde bulunan ve tekme atan, diğeri beyaz saçlı olan, üçüncüsü kilolu, takım, elbiseli, hafif kel olan ve zabıta kıyafeti giymiş olan dört şahsın sivil giyimli, kot pantolonlu olan şahsa defalarca yumruk ve tekmeler vurduğu; bu şahsın binadan çıkmasına engel oldukları, şahsın boynundan tutarak geri çektikleri, yere kan damlalarının damladığı görülmüş.”

“GÖMLEĞİNİ ÇEKEREK YIRTTIĞI AN”

Bilirkişi raporunda, olaya karışan şahıslar arasında, “kilolu, takım elbiseli, hafif kel” olarak tanımlanan Başkan Ünsal da sayıldı. Raporda, Başkan Ünsal’ın şoförü Özdemir’in gömleğini polis geldikten sonra yırttığı an ise “Kavgaya karışan takım elbiseli şahıslardan kilolu olanın, kavgaya başlatan ve ilk tekmeyi atan şahsın gömleğinin ön taraf düğme kısmından çekerek yırttığı anın görüntüsü” diye açıklandı.

"İNSANIN GURURUNU İNCİTEN BİR ŞEY"

Belediye Başkanı Ünsal ile diğer üç kişiden dayak yiyen yurttaş Alıcı, yaptığı açıklamada, “Dışarıya kendimi atmaya çalışıyorum, Belediye Başkanı kapıyı kapatıyor, düşünsenize… Belediye Başkanı, yanındakiler, şoförü, zabıtası hakkında ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Ben burada esnafım. İnsanın gururunu inciten bir şey. Düşünsenize, dört kişinin arasında dayak yiyorsunuz” demişti.

Alıcı, Başkan Ünsal ve yanındakiler hakkında ilk suç duyurusuna takipsizlik verildiğini ve ikinci suç duyurusunun davaya dönüştüğünü belirterek, “Benim burnum kırılmış, doktor raporum var. Takipsizlik kararı veriliyor. Kamera kayıtlarını polise vermemiş. Elektriklerin kesik olduğunu söylemiş” diye konuşmuştu.