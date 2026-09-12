Binali Yıldırım'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

AK Parti Erzincan İl Başkanlığınca kentte düzenlenen Vefa Buluşması programına katılan Yıldırım, partinin geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Vefanın önemine değinen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütünün silahla sonuç alınamayacağını gördüğünü ve silah bırakma kararının alındığını belirten Yıldırım, "Artık terör örgütü de havlu atmıştır. Terörle, silahla bir şey olmayacağı ortadadır. Bunun için silah bırakma kararı alınmıştır ve Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 40 yıldır terörle mücadele edildiğini belirterek, terörün Türkiye’nin ekonomik gelişimine de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Geçmişin tecrübesiyle gençlerin enerjisini bir araya getirerek Türkiye’nin gelecek 25 yılına ilişkin yol haritasını belirlediklerini aktaran Yıldırım, gençlere güvendiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ve "Türkiye Yüzyılı"nda bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu yüzyılda yapacağımız çok şey var. Burada da en büyük güvencemiz gençlerimizdir. Çünkü onların enerjisi var. Bizim tecrübemiz var. Enerjiyle tecrübeyi bir araya getirdiğimizde bizim önümüzde hiçbir kuvvet duramaz." diye konuştu.

Türkiye’nin yeniden kurulan dünyanın seyircisi olmayacağını vurgulayan Yıldırım, ülkenin bölgesel ve küresel ölçekte insanlığın geleceğine ilişkin alınacak kararlarda yer alacağını söyledi.

Yıldırım, Türkiye’nin terör sorununu büyük ölçüde geride bıraktığını belirterek, bundan sonra enerjinin kalkınma, refah, adil gelir dağılımı, savunma sanayisi ve ekonomik gücün artırılması için kullanılacağını kaydetti.

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve partililer katıldı.