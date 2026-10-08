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Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim? E-Devlet hasarlı bina sorgulama

Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim? E-Devlet hasarlı bina sorgulama

8.10.2026 15:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim? E-Devlet hasarlı bina sorgulama

Deprem riskinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte “Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim?” sorusu da araştırılıyor. E-Devlet üzerinden binaya ilişkin hasar tespit kayıtları kontrol edilebilirken, yapının depreme dayanıklı olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi için teknik inceleme gerekiyor. Peki, Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim? E-Devlet hasarlı bina sorgulama
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Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan yurttaşlar, oturdukları binanın daha önce hasar alıp almadığını ve yapıya ilişkin resmi kayıtların bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, Binam sağlam mı, nasıl öğrenebilirim? E-Devlet hasarlı bina sorgulama

E-DEVLET'TEN HASARLI BİNA NASIL SORGULANIR?

Binanın daha önce yapılan resmi hasar tespit çalışmalarında hangi durumda değerlendirildiğini öğrenmek için e-Devlet kullanılabiliyor.

Sorgulama yapmak isteyen vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • e-Devlet'e giriş yapın.
  • Arama bölümüne “Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri” yazın.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan ilgili hizmeti açın.
  • Adres ve bina bilgilerinize ilişkin mevcut kayıtları kontrol edin.
  • E-Devlet Hasar Tespit Sorgulama:
  • e-Devlet Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri

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E-DEVLET'TE HASAR KAYDI ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Hasar tespit çalışmaları kapsamında binalar, hasarın durumuna göre farklı kategorilerde değerlendirilebiliyor. Bu değerlendirmelerde hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıktırılacak ve yıkık gibi sınıflandırmalar kullanılabiliyor.

Ancak e-Devlet'te bir binaya ilişkin hasar kaydının bulunmaması, yapının mutlaka depreme dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu hizmette görülen kayıtlar, yapılmış resmi hasar tespit çalışmalarına dayanıyor.

İlgili Konular: #Bina #deprem hasarı

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