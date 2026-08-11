Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bingöl'de inşaatta üzerine asansör kabini düşen işçi öldü

Bingöl'de inşaatta üzerine asansör kabini düşen işçi öldü

11.08.2026 17:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bingöl'de inşaatta üzerine asansör kabini düşen işçi öldü

Bingöl'de inşaatta montaj yaparken üzerine asansör kabini düşen Muhammed Uyğur (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, öğleden sonra Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı süren inşaatta Muhammed Uyğur’un üzerine montajını yaptığı asansör kabini düştü.

Uyğur ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed Uyğur, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Image

Tedaviye alınan Uyğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Uyğur’un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #işçiler #Bingöl