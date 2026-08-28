Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bingöl'de korkunç kaza... Araç, 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Can kayıpları ve yaralılar var

Bingöl'de korkunç kaza... Araç, 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Can kayıpları ve yaralılar var

28.08.2026 09:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bingöl'de korkunç kaza... Araç, 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Can kayıpları ve yaralılar var

Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Servi Yazılı köyü yakınlarında gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #uçurum #Bingöl #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı: İkisi ağır 35 yaralı
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı: İkisi ağır 35 yaralı Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı Esenyurt TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası yardım için duran araçlar ve çevreden yardıma koşanlara aynı yönde ilerleyen araçlar çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.