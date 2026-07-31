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Bingöl'de korkunç kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de korkunç kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

31.07.2026 15:06:00
Güncellenme:
DHA
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Bingöl'de korkunç kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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Sarısaman köyü mevkiinde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 LA 413 plakalı otomobil ile 58 YC 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her iki araçtaki 10 yaralı UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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