Bingöl'de korkunç kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sarısaman köyü mevkiinde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 LA 413 plakalı otomobil ile 58 YC 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her iki araçtaki 10 yaralı UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.