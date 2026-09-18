Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bingöl’de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

18.09.2026 17:51:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bingöl’de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 9’u ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Bingöl