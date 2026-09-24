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Bingöl'de tren otomobile çarptı: Hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'de tren otomobile çarptı: Hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

24.09.2026 15:30:00
Güncellenme:
DHA
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Bingöl'de tren otomobile çarptı: Hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Bingöl’ün Genç ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Garip Caddesi'nde meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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