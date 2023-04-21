Bingöl'de iki aile arasında 'silahlı' kavga: 5 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.
Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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