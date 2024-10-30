Bingöl'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken, bir araçta yapılan aramada ise bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:11

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olayları ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli bir araçta yapılan aramada bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Merkez ilçede ise kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, suça konu muhtelif malzemelerle birlikte yakalandı.

Söz konusu olaylarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Bingöl

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