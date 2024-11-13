Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:58

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-12 Kasım tarihlerinde aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 50 gram kubar esrar ele geçirilirken, ‘bir yabancıyı ülkeye sokmak’ suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile ‘hakaret’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.


Etiketler: #Bingöl

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