Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-12 Kasım tarihlerinde aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 50 gram kubar esrar ele geçirilirken, ‘bir yabancıyı ülkeye sokmak’ suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile ‘hakaret’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Etiketler: #Bingöl
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı