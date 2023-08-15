Bingöl'de orman yangını
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.
Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...