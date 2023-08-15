Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:51
Bingöl'de orman yangını
Abone Ol google-news

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

 


Bingöl Yangın Orman ormanlık alan

İlgili Haberler

Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın

Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın
Siirt’te orman yangını: Birçok ilden destek istendi

Siirt’te orman yangını: Birçok ilden destek istendi
Fransa'da çıkan yangında 700 stadyumdan fazla alan küle döndü

Fransa'da çıkan yangında 700 stadyumdan fazla alan küle döndü

En Çok Okunan Haberler