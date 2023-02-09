Binlerce insanın ölümünden ders almadılar: Dökülen fabrikada çalışılıyor!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:03

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:56

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 kentte yıkıcı etki gösterdi. Depremden Kayseri’deki bazı binalar da olumsuz etkilendi.

Kayseri Melikgazi’de faaliyet yürüten, küçük ev aletleri üretimi yapan Kumtel Dayanıklı Tüketim A.Ş. fabrikasının duvarlarında da deprem nedeniyle derin çatlaklar ve kırılmalar oluştu.

Üretimin yapıldığı binada hasar oluşmasına karşın üretimin devam etmesi tepkilere neden oldu.

"CAN GÜVENLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUYOR"

DİSK Dev-Yapı İş Sendikası Kayseri Bölge Temsilcisi Haydar Baran, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

“İşçilerin hayatı patronun kârından daha değerlidir” diyen Baran, “Türkiye’de yaşadığımız depremden Kayseri’de bazı binalar da etkilendi. Ancak bu bölgenin en önemli üretim firmalarından biri olan Kumtel’in üretim yerinin kolonlarında derin çatlaklar oluştuğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda işçiler hâlâ çalışmaya devam ediyor. Burada işçilerin can güvenliği göz önünde bulundurulmuyor. Mevcut iş kanununda, işçinin yaşam riskinin bulunduğu durumlarda çalıştırılmaması gerektiği açık bir hükümdür” dedi.

İşçilerin ekonomik kaygılardan dolayı çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Baran, “Birçok fabrikada benzer durumlarla karşılaşmak mümkün” ifadelerini kullandı.