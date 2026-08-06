Binlerce ücretli öğretmene kadro yok: MEB kapıyı kapattı

Türkiye’de binlerce ücretli öğretmen bulunuyor. Bu öğretmenler girdikleri ders saati başına ücret alıyor. Sabit maaşları bulunmuyor. Ücretler de düşük. Ücretli öğretmenler yıllardır kadrolu atama bekliyor. Meclis’te soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ise olumsuz cevap geldi.

Tekin, yanıtında, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanmasının; ilgili mevzuat hükümleri, norm kadro durumu, atama takvimi, alan bazlı ihtiyaçlar ve eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi esas alınarak yürütüldüğünü bildirdi. Tekin, “Bu kapsamda 2016 yılından itibaren öğretmen ihtiyacı sözleşmeli öğretmen istihdamı yoluyla karşılanmaktadır” dedi.

Ders saati karşılığı görevlendirmelerin ise aylıksız izinli veya raporlu olan öğretmenler ile ilgili atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadrolarının yerine, kısa ve belirli süreler kapsamında yapıldığını bildirdi.

Ders saati karşılığı görevlendirmenin, zorunlu hâllerde ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğu savunuldu. Yanıtta, ders saati karşılığı görevlendirmelere yapılacak ödemelerin, fiilen yerine getirilen ders görevi esas alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

'BÜTÇE İMKANLARI'

Ders saati karşılığı görevlendirilenlerin sosyal güvenlik işlemlerinin, fiilen yerine getirilen ders saati ve yapılan ödeme üzerinden yürütüldüğü, tazminat, iş güvencesi veya kadrolu statüye geçirilme gibi konuların, personel rejimi, ilgili mevzuat, kadro ihdası, bütçe imkânları ve kamu istihdam politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konular olduğu kaydedildi.

KADRO YOK

Bakan Tekin, yanıtında, “Mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda ders saati karşılığı görevlendirilenlerin doğrudan kadrolu öğretmen olarak atanması mümkün bulunmamaktadır” dedi.