Bir aile yok oldu... Antalya'daki feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi memleketleri Konya'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Erol Arslan, yolcular eşi Ayla Arslan (46) kızı İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve torunu 4 yaşındaki Metehan Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan, Erol Arslan'ın damadı olan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen kızı Hatice Uğurlu (23) ise hastaneye kaldırıldı.

DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Erol Arslan, eşi Ayla, çocukları İlayda ve Ebrar Arslan (12) ile torunu 4 yaşındaki Metehan Uğurlu için öğle namazını takiben merkez Karatay ilçesi Aliyenler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından cenazeler dualarla defnedildi.