Bir ay önce aynı sebeple kızını kaybetmişti: Eski İlçe Belediye Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 11:48

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir ay önce kızı Aydan Durak'ı (39) koronavirüsten kaybeden eski İlçe Belediye Başkanı Babacan Durak (77) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Durak'ın ölümü, iki dönem başkanlık yaptığı ilçede üzüntü yarattı.

Karaisalı ilçesinde 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Babacan Durak'ın yaklaşık 2 ay önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kentteki bir hastanede tedavi altına alınan Durak, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alındı. Durak, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Durak'ın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

Babacan Durak'ın kızı Aydan Durak'ın (39) da yaklaşık bir ay önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.



