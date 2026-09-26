'Bir bakan istifa edecek' demişti: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Tarakcı’nın X hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.