Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Bir bakan istifa edecek' demişti: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

'Bir bakan istifa edecek' demişti: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

26.09.2026 00:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Bir bakan istifa edecek' demişti: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Geçtiğimiz günlerde “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Tarakcı’nın X hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

Image

İlgili Konular: #istifa #Soruşturma #gözaltı