'Bir bakan istifa edecek' demişti: Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle ‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hakkında işlem yapılan Ali T., sevk edildiği Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tarakcı hakkında X hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Ardından gözaltına alınan Tarakcı’nın evinde arama yapılmış ve dijital materyallerine el konulmuştu.