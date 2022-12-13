Bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde Kafiye Akman (37), çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı.
Akman'ın telefona yanıt vermemesi üzerine bu kez işyeri arkadaşları evine gitti. Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman’ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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