Bir günde hayvanlara uygulanan üç şiddet olayı sonrası yeni düzenleme vurgusu: Cezasızlık şiddeti besliyor”

Hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamele vakaları, son dönemde art arda gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşanan vakalar, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi, faillerin etkin biçimde soruşturulması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması konusundaki eksikliklere ilişkin eleştirileri de beraberinde getirdi.

26 Ağustos Çarşamba günü hayvanlara yönelik üç ayrı şiddet olayı gündeme geldi. Giresun’un Sultaniye köyünde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, Many isimli köpeği ezdi. Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki ifadesinde köpeği fark etmediğini öne sürdü. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ise yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen, bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.’nin kimliği ve adresi tespit edildi. A.S, Ereğli’deki evinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Gündeme gelen bir diğer olayda ise bir kediye işkence edildiğini gösteren videolar sosyal medyada yayıldı. Faillerin kimliklerinin bilinmesine karşın hukuki sürecin başlatılmaması tepkilere neden oldu. Tepkiler sonucunda faillerden biri önceki gün gözaltına alındı.

‘YASA TETİKLEDİ’

Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu aktivisti ve avukat Sevcan Çamlıdağ, hayvanlara yönelik şiddetin artmasında siyasi söylemlerin ve cezasızlık sorununun etkili olduğunu söyledi. Çamlıdağ, 2024’te yürürlüğe giren ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak anılan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un hayvanlara yönelik şiddeti tetikleyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Çamlıdağ, mevcut cezasızlık uygulamasının hayvanlara yönelik şiddeti beslediğini belirterek “Hayvanların öldürülebilir olduğu ve bunun bir bedelinin olmadığı mesajı verilmeye devam ediliyor” ifadelerini kullandı. Çamlıdağ ayrıca sosyal medyada yayılan kediye işkence görüntüleriyle ilgili de etkin bir soruşturma yürütülmesi ve fail ya da failler hakkında caydırıcı yaptırım uygulanmasını talep etti.