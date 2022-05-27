Bir iptal daha! Keman virtüözü Ara Malikian'ın konseri Kültür Bakanlığı'nın programından çıkarıldı

Kültür Bakanlığı'nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın 11 Haziran'daki konseri iptal edildi. Konserin iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ara Malikian konseri için bilet alanlar, konser iptalini bir mesajla öğrendi.

Heyecanla beklediğimiz konserin maille iptal edildiğini öğrendik. Ama ne bir açıklama, ne sorulan soruya cevap hiçbir şey yok! Neden iptal edildi? #konser #iptal @bkulturyolu @AraMalikian pic.twitter.com/UnAeNVMu9F