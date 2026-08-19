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Bir işyerinde 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bir işyerinde 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

19.08.2026 18:50:00
Güncellenme:
DHA
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Bir işyerinde 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi.

Ekipler, bugün iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #Zeytinburnu #silah