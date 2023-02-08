Bir mucize daha: 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:05

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Caddesi’nde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 60 saat sonra 50 yaşındaki Gülten Soğuksu’ya ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Soğuksu, sağlık ekibine teslim edildi.