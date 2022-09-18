Bir poşet parayı havaya saçtı

Fatih'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

DHA
18 Eylül 2022 Pazar, 10:05
Bir poşet parayı havaya saçtı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu.

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı.

Bu ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


para İstanbul Fatih

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