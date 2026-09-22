Bir yandan yangınlar diğer yandan alınan kararlar: Ormana kuşatma!

Orman Yasası’nın Ek 16. maddesine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler” ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar, orman sınırları dışına çıkartılabiliyor.

Yasaya göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararla binlerce hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştı.

‘BİR YANDAN ALEVLER, BİR YANDAN KARARLAR’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2025 yılında 3 bin 224 orman yangınında 81 bin 473 hektarlık orman alanı zarar görürken, aynı yıl 2/B ve Orman Yasası’nın Ek 16. maddesi başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler kapsamında 14 bin 676 hektarlık alan için orman sınırları dışına çıkarma işlemi gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, bu verilerin Orman Genel Müdürlüğü’nün Faaliyet Raporu’nda da yer aldığına işaret etti.

Rapora göre geçen yıl 2/B kapsamında 13 bin hektar, Ek 16. madde kapsamında bin 363,67 hektar alan için işlem gerçekleştirildi. Diğer ilgili mevzuat kapsamındaki 313,25 hektarlık alan da eklendiğinde, toplam 14 bin 676,92 hektarlık alan için orman sınırları dışına çıkarma işlemleri gerçekleştirildi. Bakırlıoğlu, bu yıl ise sadece Ek 16. madde kapsamında yayımlanan üç Cumhurbaşkanı Kararı ile yaklaşık 4 bin 871 hektarlık alanının orman sınırları dışına çıkarıldığını belirtti. Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Alevler bir yandan, kararlar diğer yandan. Bir yandan ülkemiz, orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan hızla ormanlarımız ranta açılıyor. 2025 yılında 81 bin 473 hektar orman alanını yangınlarda kaybetmişiz; aynı yıl 14 bin 676 hektarı da 2/B, Ek 16 ve benzeri kararlarla orman sınırları dışına çıkarmışız. 2026’da ise yalnızca üç Ek 16 kararıyla yaklaşık 4 bin 871 hektarlık alan daha orman sınırlarının dışına çıkarılıyor. Ormanlarımızı korumak yerine parsel parsel küçültmek, gelecek nesillerin hakkını bugünden tüketmektir. Ormanlar kamu malıdır, ortak mirasımızdır; rant uğruna gözden çıkarılacak boş araziler değildir.”