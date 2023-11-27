Bir yük gemisi daha karaya oturdu: Mürettebat için çalışma başlatıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde, fırtınada kuru yük gemisi sürüklendiği kıyıda karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:58
Bir yük gemisi daha karaya oturdu: Mürettebat için çalışma başlatıldı
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Doğu Karadeniz’in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği’ne ait ‘FR Pearl’ adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi. 

Bir süre sonra gemi, Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturdu. 

12 mürettebatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.


Artvin yük gemisi karaya oturdu

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