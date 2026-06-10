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Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

10.06.2026 00:40:00
Güncellenme:
AA
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Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı verdi. Karar, uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.
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Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.

Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

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