BirGün'den CHP yönetimine yanıt: 'Haberimizin arkasındayız, yargı yoluna başvuracağız'

BirGün gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım törenine ilişkin yayımladığı "Yüzlerce figüran parayla törene taşındı" haberinin ardından yazılı açıklama yaptı. Gazete, haberin arkasında olduğunu belirterek, kendilerine yönelik açıklamalarla ilgili yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

BirGün tarafından yapılan açıklamada, muhabir Ebru Çelik imzasıyla yayımlanan haberin "katılımcı gözlemle" hazırlandığı belirtilerek, "Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir. Haberimizin sonuna kadar arkasındayız" denildi.

Açıklamada, haberin ardından CHP yönetiminin gazeteye yönelik kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğu savunularak, "BirGün basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegane nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir" ifadelerine yer verildi.

"YARGI YOLUNA BAŞVURACAĞIZ"

BirGün, açıklamasında gazeteye yönelik iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirterek, "BirGün'ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakarlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar" dedi.

Gazete, açıklamasının devamında, "Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye'nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL'yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez" ifadelerini kullandı.

SARI YALANLAMIŞTI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım törenine ilişkin "paralı figüran" iddialarını yalanlamış ardından iddiaları "iftira" olarak nitelendirerek hukuki yollara başvuracaklarını söylemişti.