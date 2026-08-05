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BirGün'den Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya 950 liralık tazminat davası

BirGün'den Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya 950 liralık tazminat davası

5.08.2026 13:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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BirGün'den Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya 950 liralık tazminat davası

CHP’nin İstanbul’daki rozet takma törenine 950 lira karşılığında figüranların götürüldüğüne dair haber yapan BirGün Gazetesi'ne yönelik iftira ve hakaret içerikli açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin ve Müslim Sarı hakkında, 950 liralık manevi tazminat davası açıldı. Gazete ayrıca, Tekin ve Sarı hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
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BirGün Gazetesi, butlancı CHP yönetimin sözcüsü Müslim Sarı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin hakkında manevi tazminat davası açarak suç duyurusunda bulundu.

“Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı” başlıklı haberin ardından gazeteye yönelik ağır ithamlarda bulunan Tekin ve Sarı hakkında, 950 liralık manevi tazminat davası açıldı.

SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan gazetenin avukatları, Gürsel Tekin ve Müslim Sarı hakkında suç duyurusunda da bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Tekin ile Sarı hakkında "hakaret" ve "iftira "suçlarından soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

MUHALİF MEDYAYI HEDEF GÖSTERDİLER

Figüranların 950 lira karşılığında CHP etkinliğine götürüldüğünü somut delillerle ortaya çıkaran BirGün “Kirli medya” diyen Gürsel Tekin, kendilerine “FETÖvari bir tuzak” kurulduğunu iddia edip, haberi yapan muhabir Ebru Çelik’e hakaret edilen bir ses kaydını canlı yayında dinletmişti.

“Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz” diyerek gazeteyi hedef alan Müslim Sarı ise, BirGün’ün “gazetecilik maskesi taktığı” yönünde ifadeler kullanmıştı.

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