Birleşik Metal-İş'in Panelsan direnişinde gerilim: İşçilerin üzerine TIR sürmüşler!

Birleşik Metal-İş Sendikası, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ önünde sürdürdüğü direnişin dördüncü gününde işçilere yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 8 Mayıs 2026 tarihli yetki tespitiyle işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli çoğunluğun sendikada olduğunun tescillendiği, ancak işverenin bu tespite itiraz ederek süreci yargıya taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, son dönemde sendika üyesi işçilere yönelik baskıların arttığı, iki işçinin sendikal nedenlerle işten çıkarıldığı ve bu nedenle 3 Ağustos'tan itibaren fabrika önünde direniş başlatıldığı ifade edildi.

Birleşik Metal-İş, direniş süresince işverenin çeşitli engelleme girişimlerinde bulunduğunu öne sürerek, ikinci günde işçilerin üzerine servis aracı sürüldüğünü, dördüncü günde ise üyeler ile şube yöneticilerinin üzerine TIR sürüldüğünü ve direniş alanının şirket araçlarıyla kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Sendikanın açıklaması şöyle oldu:

“PANELSAN FABRİKASI ÖNÜNDEKİ DİRENİŞİMİZİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE ÜYELERİMİZE SALDIRI GİRİŞİMİ!

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ; Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş, çatı ve cephe panelleri üreten, yurt içinde başta kamu projeleri (TOKİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emlak Konut) olmak üzere çok sayıda toplu konut projesine ürün tedarik eden ve ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç eden önemli bir sanayi kuruluşudur.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ve Genel Müdürlüğünü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kaan Maşlak'ın yaptığı #Panelsan, kendi sektöründe borsada işlem gören tek firma konumundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Mayıs 2026 tarihinde sendikamıza gönderilen yetki tespitiyle birlikte, işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli üye çoğunluğuna sahip olduğumuz yasal olarak tescil edilmiştir. Ancak yetki tespitine itiraz ederek süreci yargıya taşıyan Panelsan yönetimi, son haftalarda üyelerimiz üzerindeki baskıları artırmış ve son olarak iki üyemizi işten çıkarmıştır.

İşyerindeki sendikal baskılara, hak ihlallerine ve işten çıkarmalara karşı, 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren fabrika önünde direnişimizi başlattık. Devam eden direnişimizin ilk gününden bu yana, işyeri yönetiminin üyelerimize yönelik tacizleri ve direnişimize dönük engelleme çabaları kesintisiz sürmektedir. Direnişin ikinci gününde, bu duruma itiraz eden üyelerimizin üzerine servis aracı sürülmüştür.

Bugün ise bu taciz ve engelleme girişimleri çok daha tehlikeli bir boyut kazanmış, üyelerimizin ve şube yöneticilerimizin üzerine tır sürülerek canlarına kastedilmiştir! Ayrıca direniş alanımıza tırlar ve şirket araçları çekilerek eylemimiz fiilen engellenmek istenmiştir.

İşlerine geri dönmek ve sendikal haklarını korumak için mücadele eden üyelerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz!

Panelsan işverenine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Sendika hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır. İşçilerin anayasal örgütlenme hakkına saygı gösterin. Üyelerimize yönelik bu hukuksuz baskılara ve suç niteliğindeki müdahelelere artık son verin. Sendikal nedenlerle işten çıkarılan iki üyemizi derhal işe iade edin. Sendikamızla sağlıklı ve yapıcı bir diyalog kurun.

Hiçbir baskı, tehdit ve saldırı, Panelsan işçilerinin sendikal hakları için yürüttüğü haklı, yasal ve meşru mücadeleyi engelleyemeyecektir!”