Bisiklet kazası can aldı: Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü olay yerinde hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kazası meydana geldi. Spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde düşerek hayatını kaybetti.

BİSİKLETTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Kaza, Melikgazi ilçesindeki Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Tümgüç, spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Tümgüç’e müdahale etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Tümgüç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tümgüç’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı haber alan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da olay yerine geldi.

Tümgüç’e Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle indiği sırada Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar’ın başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.