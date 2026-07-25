Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bisiklet kazası can aldı: Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü olay yerinde hayatını kaybetti

Bisiklet kazası can aldı: Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü olay yerinde hayatını kaybetti

25.07.2026 08:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bisiklet kazası can aldı: Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü olay yerinde hayatını kaybetti

Kayseri’de Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle indiği sırada düşerek ağır yaralanan Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kazası meydana geldi. Spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde düşerek hayatını kaybetti.

Image

BİSİKLETTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Kaza, Melikgazi ilçesindeki Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Tümgüç, spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Tümgüç’e müdahale etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Tümgüç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tümgüç’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Image

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı haber alan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da olay yerine geldi.

Tümgüç’e Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle indiği sırada Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar’ın başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #bisiklet #Müdür #Erciyes

İlgili Haberler

TIR'ın patlayan lastiği kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 8 yaralı
TIR'ın patlayan lastiği kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 8 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın patlayan lastiğinin yola savrulması sonucu arkadan gelen otomobille cipin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 5 yaralı
Otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 5 yaralı Aksaray'da içinde pikniğe giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekici çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Fatma Kaplan Hürriyet' tepkisi: 'Eninde sonunda kazanan...'
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Fatma Kaplan Hürriyet' tepkisi: 'Eninde sonunda kazanan...' Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, hakkında tutuklama kararı verilen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e ilişkin "Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan bu tablo, artık istisna değil; bir yöntem haline getirildi. Ama unutulan bir şey var: Milletin iradesi, hiçbir koridorda tutuklu kalmaz" ifadelerini kullandı.