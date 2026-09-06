Bitlis’te silah bakımı faciayla bitti: Oğlu hayatını kaybetti

Bitlis’in Hizan ilçesinde silah bakımı sırasında meydana gelen olayda, silahtan çıkan merminin isabet ettiği E.Ç. hayatını kaybetti.

Olay, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyünün Karakoyun Mezrası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre M.Ç., evinde silahının bakımını yaptığı sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle kazara ateş aldı.

MERMİ KARŞISINDA OTURAN OĞLUNA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan mermi, o sırada M.Ç.’nin karşısında oturan oğlu E.Ç.’nin karın bölgesine isabet etti.

Ağır yaralanan E.Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Ç., buradaki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.