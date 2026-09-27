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Bitlis'te 'uyuşturucu' baskını! Operasyonda 9 kilo esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Bitlis'te 'uyuşturucu' baskını! Operasyonda 9 kilo esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

27.09.2026 17:02:00
Güncellenme:
DHA
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Bitlis'te 'uyuşturucu' baskını! Operasyonda 9 kilo esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Bitlis’te uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 9 kilo 45 gram esrar ile çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
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İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 parça halinde toplam 9 kilo 45 gram esrar, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 şarjörü ve 32 fişek ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #bitlis

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