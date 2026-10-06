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Blok3’ün cezası belli oldu: Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmıştı

Blok3’ün cezası belli oldu: Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmıştı

6.10.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Blok3’ün cezası belli oldu: Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmıştı

İstanbul Ataşehir’de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanan rapçi Blok3’e (Hakan Aydın), ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL idari para cezası kesildi, kullandığı araç trafikten men edildi.
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Rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Ataşehir ilçesinde gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde durduruldu.

1.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sabah'ın haberinde yapılan ölçümde Blok3’ün 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrolde ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

Blok3’e ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL idari para cezası kesilirken, kullandığı araç da trafikten men edildi.

Rapçi hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma başlatıldı.

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ÖNCE 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Blok3, “seri muhakeme usulü” kapsamında yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak temel ceza 8 ay hapis olarak belirlendi.

Seri muhakeme usulü kapsamında uygulanan yarı oranındaki indirimle ceza 4 ay hapse düşürüldü.

HAPİS CEZASI 12 BİN TL’YE ÇEVRİLDİ

Blok3’ün adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Böylece Blok3’e ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle verilen 23 bin 437 TL idari para cezasının yanı sıra 12 bin TL adli para cezası verilmiş oldu.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’nci maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemi.

Bu yöntemde Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim uygulayarak yaptırımı belirliyor ve şüpheliye teklif ediyor. Şüphelinin avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde seri muhakeme süreci uygulanıyor. Şüphelinin teklifi kabul etmemesi durumunda ise genel hükümlere göre işlem yapılıyor.

İlgili Konular: #Ataşehir #Hapis Cezası #blok3

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