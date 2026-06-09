Böcek'in yanındaki isim dikkat çekti: İfadeyi Gürsel Tekin'in avukatı ile vermiş!

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlandığı son ifadede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, Gürsel Tekin'in avukatı Mustafa Yalçınkaya Muhittin Böcek'in ifade sırasında eşlik etti!

Soruşturma sürecinde oğlu ve gelininin de dosyaya dahil edilmesinin ardından etkin pişmanlıktan yararlanan Böcek'in, bu süreçte avukatlarını değiştirdiği öğrenildi. Böcek son ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

KAYYIM AVUKATI ÇIKTI!

Gazete Pencere’de yer alan bilgilere göre Böcek, ifadedeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Böcek'in avukatı olarak yer alan Mustafa Yalçınkaya'nın siyasi geçmişi oldu. Yalçınkaya'nın yerel seçimlerde CHP'den Kaş Belediye Başkan aday adayı olduğu, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'e yakınlığıyla bilindiği belirtildi.

Yalçınkaya'nın ayrıca CHP'nin eski yöneticilerinden Gürsel Tekin'in de avukatlığını yaptığı ifade edildi. Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine karşı açtığı davalarda ve çeşitli başvurularında Yalçınkaya'nın imzasının bulunduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullandığı araçların trafikten men edilmesi talebiyle yapılan başvurunun da Mustafa Yalçınkaya tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

DOĞRULADI

Öte yandan gazeteci Ali Taş'ın sorusu üzerine Mustafa Yalçınkaya'nın, Gürsel Tekin'in avukatlığını yaptığını doğruladığı aktarıldı.