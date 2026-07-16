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Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu

Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu

16.07.2026 16:45:00
Güncellenme:
ANKA
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Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet skinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ GÖZDEN KAYBOLDU

Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.

Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

İlgili Konular: #muğla #Bodrum