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Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı: Rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı: Rüşvet alırken suçüstü yakalandı

23.09.2026 20:44:00
Güncellenme:
AA
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Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı: Rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bölge Liman Başkanı T.A, "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürüttü.

Şüpheli T.A, rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Operasyonda​​​​​​​, ekipler Liman Başkanlığı binası ve binanın önündeki sivil ve resmi araçlarda da arama yaptı.

Operasyon kapsamında Liman Başkanı T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen bazı materyallere de el konuldu.

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