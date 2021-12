Bodrum Çevre Platformu: Son yılların en karanlık dönemini yaşıyoruz

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hukukçulardan oluşan Bodrum Çevre Platformu yönetimi, Trafo Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

"EN KARANLIK DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Platform adına açıklamayı yapan Şükriye Akengin, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal olarak son yılların en karanlık döneminden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kötü yönetim sonucu dolar her gün yeni bir rekor kırıyor ve Türk parasının değeri düşüyor. Buna bağlı olarak emekçi halk kesimleri her geçen gün daha çok yoksullaşıyor. Yakıt ve temel gıda maddeleri başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeyde zamlar otomatiğe bağlanmış durumda. Geçinemiyoruz. Emekten ve halktan yana bütçe istiyoruz.

Yanlış uygulamalar sadece ekonomik ve sosyal alanla kalmıyor. ABD, Fransa, Almanya. Hollanda, İngiltere gibi emperyalist ülke şirketleri ve Türkiye'de kamuoyunda ‘5’li yandaş şirket’ olarak bilinen şirketlerin iş birliği sonucu ülkemizde büyük bir doğa ve çevre talanı yaşatılmaktadır. Bodrum'da Muğla'da, kıyıların, denizlerin, koyların, ormanların ve zeytinliklerin yok edilmesi, Karadeniz'de HES'ler yapılarak derelerin yok edilmesi, Kazdağları, Fatsa, Artvin, Uşak, Kütahya, Erzincan İliç, Malatya, Tunceli, Aydın ve ülkenin birçok yerinde yeni maden aramaları, sondajlar yapılması, taş ve mermer ocakları açılması sonucu tarım ve hayvancılık yok ediliyor, yeraltı yerüstü sularımız, tarihi ve kültürel değerlerimiz, endemik bitkiler ve doğa da nesli tükenmekte olan hayvanlar zarar görüyor."

"DOĞAYA YÖNELİK RANT AMAÇLI KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR"

Akengin, ekoloji tahribatının yaşandığı bölgelerde halkın yeni astım ve kanser hastalıklarıyla yüz yüze geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Hepimiz gerek ekonomik gerek sosyal ve siyasal olarak gerekse ekoloji talanından olumsuz etkileniyoruz. Bu olumsuz gidişata kamu emekçileri, işçiler, geçinemiyoruz diye sokaklara çıkıyor. Kadınlar eşit yaşam hakkı için sokaklardalar, üniversite öğrencileri demokratik bir eğitim istiyor ve barınamıyoruz diyerek sokaklarda ve çevreciler yaşam alanlarının yok edilmesine izin vermemek için nöbetler tutuyor. Rize İkizdere’de suyuna sahip çıkan köylüler ve Milas Akbelen’de ormanlarına sahip çıkan köylüler örnek çevre eylemleri ortaya koyuyorlar. Yine Geriş’te kurulan ve Güvercinlik’te kurulmak istenen RES'lere karşı köylülerle Bodrumlu çevreciler ortak bir mücadele yürütüyorlar. Bodrum yarımadasında, Muğla’nın diğer ilçelerinde ve Türkiye’nin her köşesinde rant uğruna yaşatılan ekoloji talanına karşı güçlerimizi birleştirmeye ve her türlü hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz."