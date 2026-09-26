Bodrum’da deniz çayırlarının yanı başına tekne imalat ve çekek tesisi yapılacak

Muğla Bodrum’daki İçmeler mevkisinde Marmara Marine Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, “Tekne/Yat İmalat, Bakım-Onarım ve Çekek Yeri Projesi”ni yaşama geçirmek istiyor. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre 55 milyon 300 bin TL bedelli proje, 177 ada 17 parsel ile parsel önündeki deniz alanında yapılacak.

Proje kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 2 bin 262 metrekarelik dolgu alanıyla 187 metrekarelik kızak alanı bulunacak. Dolgu alanının büyük bölümünün halihazırda mevcut olduğu, bir bölümünde ise yeni dolgu yapılacağı belirtildi. Dosyada 25-30 metre uzunluğundaki teknelerden yılda iki, 10-20 metre uzunluğundaki teknelerden ise yılda üç adet üretilebileceği; bakım-onarım kapasitesinin de yılda 50 tekneye ulaşabileceği kaydedildi.

‘ÖZELLİKLE KORUNMALI’

ÇED dosyasına eklenen deniz ve kıyı ekosistemi değerlendirmesi ise projenin yaratabileceği risklere dikkat çekti. Mayıs 2024’te yapılan dalış çalışmalarında proje alanının hemen dışında Posidonia oceanica deniz çayırı tespit edildi. Akdeniz’e özgü tür için raporda, proje alanı sınırının “hemen dışında çayır yapısı gözlendiği” belirtildi. Raporda inşaat faaliyetleri sırasında söz konusu deniz çayırlarının “özellikle korunması” gerektiği vurgulanırken denizel ekosisteme yapılacak müdahalelerin kimi zaman öngörülemeyen değişikliklere yol açabileceği ifade edildi. Buna karşın proje açısından denizel fauna ve flora yönünden sakınca görülmedi.

GÖÇ VE ÜREME AYRINTISI

Dosyada dolgu ve dip tarama çalışmaları sırasında dip çamuru ile su kolonunun hızlı biçimde etkileşime girmesi durumunda “toplu balık ölümleri olma olasılığı” bulunduğu da kaydedildi. Çalışmaların balıkların göç ve üreme dönemleri dikkate alınarak yapılması, denizel biyolojik etkinliğin düşük olduğu dönemlerin seçilmesi ve deniz suyundaki oksijen seviyelerinin izlenmesi önerildi.

Proje sahası aynı zamanda Gökova Kuzey Kıyılar Önemli Doğa Alanı içerisinde bulunuyor. Dosyada aktarılan bilgilere göre bölgedeki kıyı mağaraları ve adalar, Akdeniz fokları için önemli yaşam ve potansiyel üreme alanları arasında. ÇED dosyasında dikkat çeken bir başka nokta ise kıyı kenar çizgisi oldu. Ön izin sürecinde valilik tarafından onaylanan kıyı kenar çizgisinden farklı bir çizginin esas alındığı, bu nedenle izin koordinatlarıyla onaylı sınırlar arasında farklılık oluştuğu belirtildi. Farkın kullanım izni aşamasında yapılacak koordinat revizyonuyla giderileceği kaydedildi.