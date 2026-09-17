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Bodrum’da feci motosiklet kazası: Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Bodrum’da feci motosiklet kazası: Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

17.09.2026 17:21:00
Güncellenme:
DHA
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Bodrum’da feci motosiklet kazası: Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede (32) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede (32), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Metin Ede’nin kontrolünü yitirdiği 48 AUT 829 plakalı motosiklet önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Ede’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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