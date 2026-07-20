Bodrum’da uluslararası operasyon: İran uyruklu şüpheli yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in yürüttüğü koordineli çalışmalarda, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi'nin Bodrum’da saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Kasra Ashrafi ile birlikte Fatima Dhahri de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 45 bin Euro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde Fatima Dhahri’nin de "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatima Dhahri'nin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.