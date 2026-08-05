Bodrum’daki doğal sit alanına yapılmak istenen otel, genişleyerek döndü: Proje büyütüldü

Türkiye’nin turizm merkezi Muğla’da otel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deniz kenarı araziler şirketlere devredilirken her gün yeni bir proje ekleniyor.

RAMS Global şirketler grubu bünyesindeki RAMS Bodrum Turizm Yatırımları AŞ Torba’da yapmak istediği otel projesini yeniledi. Daha önce aynı bölgede 126 odalı ve dört yıldız olarak planlanan proje 185 odalı olarak döndü. Şirketin eski projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci belgeleri tamamlamadığı gerekçesiyle sonlandırılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan yeni proje tanıtım dosyasına göre, 108 ada 4 parseldeki alan da projeye dahil edildi. Bu kapsamda 300 yatak sayılı ve 35 bloktan oluşan beş yıldızlı otel inşa edilecek.

108 ada 4 parseldeki “ek alan” daha önce Hazine’den tahsis edilmişti. Bununla birlikte proje alanı toplam 29 bin 99 metrekarelik alanına 9 bin 691 metrekarelik “orman” vasfındaki taşınmaz da eklenmiş oldu.

BİRÇOK ÇEŞİT VAR

Proje alanı Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre doğal sit alanı ve önemli doğa alanı içerisinde yer alıyor. Öte yandan proje tanıtım dosyasında tam detay verilmese de dosyaya yüklenen fotoğraflarda alanda zeytin ağaçlarının da bulunduğu görülüyor.

Zeytin ağaçlarının yanı sıra alan ve çevresinde kızılçamlardan oluşan orman vejetasyonu, mersin, defne, kocayemiş, akçakesme, kermes meşesi, pırnal meşesi, keçiboynuzu, menengiç, hayıt ve zakkum gibi türlerin bulunduğu maki vejetasyonuyla abdestbozan toplulukları, funda, şimşir, kekik, nane, adaçayı gibi türler bulunuyor. Ayrıca proje alanı denize komşu noktada yer alıyor.

Şirketin 1 milyar 263 milyon 95 bin TL harcayacağını belirttiği proje kapsamında lokanta, açık yemek alanı, alakart lokanta, lobi bar, pastane, çok amaçlı salon, açık yüzme havuzu, Türk hamamı, buhar odası, masaj odası, spor salonu, satış ünitesi, otopark gibi birimler de yapılacak.