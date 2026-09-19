Bodrum’un sahillerine özelleştirme: Yarımada bile var

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 4 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Bu yerler satış da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle özelleştirilecek. Kararda, taşınmazların, “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştireleceği” belirtildi. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirilecek taşınmazların tamamı Maliye Hazinesi’ne ait.

YEŞİL ALAN

Karar kapsamında özelleştirilecek olan İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki taşınmaz üzerinde yapı bulunmayan geniş bir yeşil alan. Diğer özelleştirilecek yerler ise turizm merkezi Bodrum’da.

YARIMADA DA YER ALIYOR

Gündoğan’daki taşınmaz Kızılyar Burnu’nda yarımadanın ucunda yer alıyor. 3 yanı da denize hakim, sahili olan geniş bir alan. Bodrum Konacık’taki özelleştirilecek alan da geniş, üzerinde yapı bulunmayan, maki bitki örtüsü ile kaplı bir taşınmaz.

ADA MANZARALI SAHİL

Bodrum’daki diğer yer ise Kumbahçe’de. “Başak Cennet Koyu” olarak bilinen yerde, sahilde yer alıyor. Geniş bir alan. Üzerinde yapı bulunmayan bu alan da maki bitki örtüsü ile kaplı. Karşısında da Karaada bulunuyor.